وفاة فتاة بعد سقوطها من لعبة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة فتاة في ، بعد ثلاثة أشهر من سقوطها من مدينة العاب".

وشهدت ، خلال شهر شباط الماضي، سقوط فتاتين من لعبة الأخطبوط بمدينة ألعاب وجرى نقلهما إلى التعليمي.