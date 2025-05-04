43 رابطاً إلكترونياً.. بغداد تعلن عن 11 ألف فرصة جديدة للتعيين

عضو المجلس وعضو لجنة التعيينات محمد الشعلان أفاد بأن درجات عقود تضم أساسا 37 ألف درجة وظيفية، منوها بأن المحافظة استثنت 20 ألفاً منها لقاطع ضمن والمناطق المجاورة لها نظرا لكثافتها السكانية، بينما تبقى 17 ألف درجة، خصص منها عشرة آلاف للخريجين التربويين، بينما خصصت الدرجات المتبقية لعقود تنمية الأقاليم الذين تم فسخ عقودهم سابقا بإجازة إجبارية.وتابع أن المتبقي من الدرجات البالغ عددها 11 ألفا، تم تشكيل لجنة لتوزيع هذه التعيينات بين جميع الأقضية والنواحي بالتساوي مع مراعاة الكثافة السكانية ونسبة المحرومية، لافتا إلى أن اللجنة خصصت 500 درجة وظيفية لمناطق الحسينية والشعب وقضاء المستحدث مؤخرا، بينما خصصت 250 درجة لبقية الوحدات.في السياق نفسه، كشف الشعلان عن استحصال اللجنة موافقة محافظة ، لإطلاق الروابط الخاصة بالتعيينات يوم غد الاثنين التي تستمر لمدة 20 إلى 30 يوماً، بواقع 43 رابطاً (رابط لكل وحدة إدارية)، على أن تنطلق جميعها في يوم واحد ليتسنى لكل راغب بالتعيين في النواحي والأقضية التقديم خلال الرابط الخاص بوحدته الإدارية.وأردف أن الإجراء يهدف إلى تحقيق السهولة والسرعة في التقديم لكون تخصيص رابط واحد لكل الوحدات قياسا بكثرة عدد المتقدمين يؤخر عملية ملء الاستمارات والحقول الخاصة بالتقديم، مفصحا عن وضع نظام رصين ودقيق لمنع أي شخص من التقديم على رابطين بوقت واحد من خلال رفضها أوتوماتيكيا، فضلا عن أن البرنامج يضم آلية لتقاطع البيانات تضمن عدم امتلاك المتقدمين وظائف أخرى.