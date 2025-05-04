قفزة في صادرات العراق الزراعية خلال 2024

وقال وكيل الوزارة للوكالة الرسمية، اليوم الأحد، وتابعته إن "البيانات التي أنجزت لعمليات تصدير الفائض للسلع الزراعية خلال عام 2024 قدرت بأكثر من 1,500,000 طن، تصدرتها التمور بأكثر من 650,000 طن، ثم محاصيل الخضر بحدود 308,000 طن".وأضاف أن "من ضمن هذه المحاصيل كانت البطاطا المحصول الأول ثم الطماطم ثم الباذنجان والفلفل والخيار، بالإضافة إلى عدة محاصيل مثل الرز العنبر والياسمين صدرت بكميات إلى الخارج، وهذا الفائض كان ضمن الموسم 2024".وتوقع أن "يتجاوز (معدل التصدير) هذه الكمية"، مبيناً أن و"هذا التحول نتيجة استخدام الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر، إلى جانب استخدام الري الحديث بالرش الثابت والتنقيط، وهذا انعكس على زيادة الإنتاج في المحاصيل الزراعية عموما".وأشار إلى "تصدير كميات كبيرة من محاصيل العلف كانت من والبرسيم والتبغ، بعد سد الحاجة المحلية منها، خاصة مع ازدياد أعداد الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة بسبب التوسع في المساحات المزروعة باستخدام منظومة الري الحديث".وأوضح وكيل "المحاصيل العراقية صدرت إلى بلدان بصورة كبيرة والأردن ودول في ، حيث تعمل الوزارة على إقامة عدة معارض ولقاءات مع سفارات لفتح أسواق للسلع الزراعية العراقية في الاتحاد الأوروبي".ولفت إلى "الكميات المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 تجاوزت 300,000 طن من مختلف السلع الزراعية"، مؤكداً أن "الكمية قابلة للزيادة حيث ستتجاوز ‏1,500,000 طن، إذ ستكون نقلة كبيرة في عملية تصدير السلع الزراعية إلى الخارج".