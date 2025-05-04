"سرايا السلام" تجري تشييعاً رمزياً لنعش السيد الصدر الثاني ونجليه

وسار المنتسبون، في شوارع مدينة بمحافظة ، وهم يحملون نعوشا رمزية للسيد ونجليه.ورافق التشييع الرمزي، هتافات مناهضة للتطبيع مع " "، وهتافات "كلا كلا "، "كلا كلا إسرائيل"، إذ كان دائما ما يرددها في خطاباته.يذكر أن ونجليه السيد مؤمل والسيد مصطفى تعرضوا للاغتيال بإطلاق نار استهدفهم في مدينة الكوفة عام 1999.