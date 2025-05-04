الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "قسم التنبؤ الجوي/ شعبة تقارير وإيجاز الطيارين، اصدر تحذيرا خاصا بعمليات الملاحة الجوية".وأضافت ان "هناك سحبا ركامية رعدية تؤثر في مسار الطيران المحدد باللون الاحمر هذا اليوم الاحد وتنتهي الساعة 07:30 مساءً".