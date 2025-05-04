وفاة جديدة بالحمى النزفية في واسط

وقال المصدر لـ ، إن "فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، وتدرس في ، توفت اليوم، بعد إصابتها بمرض الحمى النزفية".وحتى تاريخ 28 أبريل/ نيسان 2025، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية في 27 حالة، توزعت على عدة محافظات، مع تسجيل 5 حالات وفاة.والحمى النزفية هي مجموعة متنوعة من أمراض الحيوان والإنسان وتكون ناجمة عن خمس عائلات مختلفة من الفيروسات، وتتميز باضطرابات نزفية وحمى يمكن أن تتطور إلى حمى شديدة والموت في بعض الحالات.