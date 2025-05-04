بالصور.. الديوانية في ظلام دامس

فرغم من زيادة ساعات القطع المبرمج في اغلب المحافظات ومنها بسبب نقص الغاز الذي يغذي محطات الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة، الا ان أصحاب المولدات الاهلية في الديوانية اصدروا قرارا بالاضراب العام عن تشغيل مولداتهم بسبب التسعيرة الأخيرة التي فرضها والبالغة 9 الاف دينار للامبير الواحد.هذا الاضراب حول الديوانية الى مدينة بلا كهرباء، حيث لجأ أهالي المدينة الى الاعتماد على وسائل بدائية في انارة منازلها والمحال التجارية كالفوانيس مصابيح الشحن.يذكر ان مجلس قرر في وقت سابق، تحديد سعر امبير المولدات الاهلية بـ9 الاف دينار للامبير الواحد، فيما توعد المخالفين باجراءات عقابية، فيما يطالب أصحاب المولدات بان تكون تسعيرة اللامبير بـ10 الاف دينار.