التعليم تشكل لجنة تخص الأجور الإضافية في الكليات الأهلية

أعلنت ، عن تشكيل لجنة تخص الأجور الإضافية في الكليات الأهلية.

وجاء في وثيقة لوزارة التعليم أنه تم تشكيل لجنة فنية تتولى دراسة الأجور الإضافية التي تستحصلها بعض الجامعات والكليات الأهلية من الطلبة. أدناه نص الوثيقة..