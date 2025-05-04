يار الله يجري جولة بحرية في المياه الإقليمية العراقية (فيديو)

اجرى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن ، جولة بحرية في المياه الإقليمية العراقية.

وكان ، وصل، السبت، الى على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لمتابعة الوضع الامني والتنسيق بين الاجهزة الامنية، وفق بيان لرئاسة الأركان.

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