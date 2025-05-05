المفوضية تنفي استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات المقبلة

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نفت ، اليوم الاثنين، استخدام تقنيات بعمل الأجهزة الانتخابية في يوم الاقتراع.





وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ، في بيان ورد للسومرية نيوز: إن " تنفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول استخدام تقنيات للذكاء الاصطناعي في عمل الأجهزة الانتخابية يوم الاقتراع".