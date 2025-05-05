الزراعة تعلن انطلاق حملة استلام بذور الحنطة للموسم الحالي

ـ محليات





أعلنت ، اليوم الإثنين، عن انطلاق حملة استلام بذور الحنطة للموسم الحالي.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزارة بدأت حملة لاستلام بذور الحنطة للموسم الحالي".



وذكرت في وقت سابق، انه سيتم اعتماد سعر شراء الطن الواحد من بذور الحنطة على أساس سعر شراء للحنطة الدرجة الأولى الرسمي (۸٥۰) ألف دينار لمنتجي البذور الذين يستخدمون طرق الري الحديثة ( المرشات ) و ( ۸۰۰ ) الف دينار لمنتجي البذور الذين لا يستخدمون طرق الري الحديثة ( المرشات ) للموسم الزراعي ۲۰۲٤ - ٢٠٢٥ عند حساب هذه النسب".