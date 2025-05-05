الاعرجي: الحكومة تولي اهتماما بالغا بعمل بعثة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مهامها

وقال لمستشار في بيان ورد لـ ، ان " ، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس بعثة الاستشارية في ، اندرس فيباري والوفد المرافق له".وأضاف ان "اللقاء شهد مناقشة الدعم المقدم من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى في تنفيذ إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني، كما جرى بحث التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج المقرة ضمن رؤية الحكومة العراقية، إلى جانب تقييم عمل إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني وبما ينسجم وإستراتيجية العراقي والتي سيتم إطلاقها قريبا".وأكد أن "الحكومة العراقية تولي اهماما بالغا بعمل البعثة في تنفيذ مهامها"، مشيرا إلى أن "كل إستراتيجية من الإستراتيجيتين موضوع البحث تعمل على مهام محددة وضمن رؤية وخطط الحكومة العراقية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى".