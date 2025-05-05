"الزموا المنازل قدر الإمكان".. تحذيرات للعراقيين

وقال في منشور على صفحته الرسمية تابعتها ، ان "موجة غبار اندفعت في جميع الاتجاهات، فيما تشكلت موجة اخرى جنوب نحو والعاصمة خلال ساعات مساء اليوم ".وحذر العطية "سالكي الطرق الخارجية ومرضى الحساسية والربو"، مشددا على "ضرورة التزام المنازل قدر الإمكان".