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تحذير جوي خاص بالطيران المدني: لا تعبروا فوق هذه المناطق

محليات

2025-05-05 | 10:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير جوي خاص بالطيران المدني: لا تعبروا فوق هذه المناطق
202 شوهد

أصدر هيئة الانواء الجوية، قسم التنبؤ الجوي/ شعبة تقارير وإيجاز الطيارين تحذيراً بخصوص عمليات الملاحة الجوية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "توضح المنطقة المؤشرة باللون الأحمر عن وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على الطيران".
وأشارت الى ان "صلاحية التقرير من الساعة الرابعة والنصف مساء الى الـ 8 ونصف مساءً بحسب التوقيت المحلي".

ادناه التقرير:
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الطيران

تحذير جوي

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