تحذير جوي خاص بالطيران المدني: لا تعبروا فوق هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "توضح المنطقة المؤشرة باللون الأحمر عن وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على الطيران".وأشارت الى ان "صلاحية التقرير من الساعة الرابعة والنصف مساء الى الـ 8 ونصف مساءً بحسب التوقيت المحلي".ادناه التقرير: