بعد العراق وإيران.. العاصفة الرميلة تجتاح السعودية وقطر

وشكلت الرمال جدارا كثيفا ومرتفعا أدى إلى انعدام الرؤية ومشاكل في التنفس، حيث لجأ 802 من المتضررين إلى المستشفيات، في حين بقي منهم 92 شخصا لاستكمال العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات.وأكدت الأنباء أن العاصفة التي ضربت قدمت من بعد أن غطت ليومي 3 و4 من أيار الجاري، بالإضافة إلى مناطق من .وأشارت الأنباء إلى تضرر العاصمة القطرية من العاصفة ومدينة الرس في السعودية.ووفقا للعلماء، فإن الرمال الصحراوية في المنطقة تزحف وتستولي على المدن بمعدل متزايد، كما أن مثل هذه الظواهر أصبحت أكثر تواترا بسبب تقلبات المناخ.