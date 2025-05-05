محافظة بغداد تصدر تنويهاً بشأن التعيينات

أصدرت ، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن تعيينات العقود ضمن رقم (13) لسنة 2023.





وأضافت، أنه "بناءً على ما تقدم، فإن تُخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي روابط إلكترونية أخرى أو أي طرق تقديم غير رسمية أو بصيغ مختلفة"، محذرة "من الانجرار وراء الشائعات أو أساليب أخرى".

وقالت المحافظة في بيان، انها "تود أن تُنوه إلى أن التقديم على تعيينات العقود يتم حصراً عن طريق رابط الإلكترونية للخدمات الحكومية (بوابة أور)، وهو baghdadgov.ur.gov.iq ".وأضافت، أنه "بناءً على ما تقدم، فإن تُخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي روابط إلكترونية أخرى أو أي طرق تقديم غير رسمية أو بصيغ مختلفة"، محذرة "من الانجرار وراء الشائعات أو أساليب أخرى".