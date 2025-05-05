بعد عرضه على السومرية.. الداخلية تستجيب لقصة الشاب من الاحتياجات تعرض لاعتداء "بالدرنفيس"

وذكر احد أقارب الضحية لـ ، ان " استجابت فورا الى حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة نبيل في منطقة الشعلة ببغداد بالسكاكين والدرنفيس وادت الى اصابته بجروح خطرة".واكد ان "ضابط الدعوى تكفل بالقضية وتعهد بمحاسبة المعتدين"، مشيرا الى ان "الوزارة بدأت بجمع التصوير في الكاميرات الموجودة بموقع الحادث والتعرف على الجناة".