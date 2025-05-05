فرض اكثر من 3800 عقوبة على مؤسسات صحية أهلية في العراق

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، انه "تم فرض (3804) عقوبة بحق مؤسسات صحية اهلية مخالفة في والمحافظات خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الحالي 2025".واكد التفتيش الجراح الاختصاص الخزعلي وفقا للبيان ان "العقوبات المفروضة جاءت استنادا الى زيارات تفتيشية نفذتها فرق قسم تفتيش الخاصة في وايضا شعب تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لاقسام التفتيش والشكاوى في الدوائر الصحية".واضاف ان "العقوبات توزعت على (1080) امر غلق تم اصداره وانذار (1123) مؤسسة صحية اهلية مخالفة واحالة (912) اخرى الى النقابات المعنية و(119) مؤسسة الى الجهات القضائية ووزارة الداخلية اضافة الى فرض (126) غرامات مالية واصدار (444) امر اتلاف بحق ادوية ومواد مختبرية مخالفة مضبوطة".