لا أمطار حتى الأسبوع المقبل وحالة "مزعجة" تسيطر على الأجواء العراقية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم مع تصاعد الغبار في وارتفاع في درجات الحرارة في وقليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا يتحول الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وذكرت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد".