التربية تتحرك لرصد مروجي الأسئلة الوهمية قبل الامتحانات

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن "أسئلة الامتحانات الوزارية أعدت من المنهج المقرر بالكامل، مع مراعاة المستويات المختلفة للطلبة والفروقات العلمية بينهم، وتم الحفاظ على سرّيتها التامة، بحسب الصحيفة الرسمية".وتابع، ان " الخطوة تأتي في إطار لتعزيز نزاهة الامتحانات الوزاريَّة وحماية الطلبة من التضليل".