شمول الفلاحين بقروض منظومات الطاقة الشمسية

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أنه "تم شمول المزارعين بقروض البنك المركزي والعمل على تسهيل حصولهم عليها دعماً لمشروع اقتناء منظومات الطاقة الشمسية الذي بدأ المواطنين يعتمدوه، لكونه يوفر طاقة نظيفة بأسعار مناسبة".وأضاف أن "استخدام الطاقة الشمسية بتشغيل المنظومات الاروائية لسقي الأراضي يسهم بتحسين الواقع البيئي مع تخفيف الضغط على منظومة الطاقة، لاسيما أن المناطق الزراعية بحاجة الى توفير طاقة بجودة عالية وكميات كبيرة لتغطية تشغيل منظومات الري".وأشار الى أن "وزارته تدعم مشاريع مزارعي والمحافظات بمجال وتحسين الخدمات المقدمة للمناطق الزراعية، فضلا عن إعداد خطط ستراتيجية لادخال محطات توليدية جديدة لتحسين الواقع الخدمي للمناطق عموما".