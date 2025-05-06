وزير الداخلية: سوريا لم تتواصل معنا بشأن تأمين زيارة الشرع الى بغداد

وقال الشمري في لقاء متلفز تابعته ، ان "الجانب السوري لم يتوصل معنا بشان تأمين زيارة الرئيس احمد الشرع لبغداد"، مبينا ان "المنافذ الحدودية مع ما زالت مغلقة".واكد ان "الوضع على الحدود مع سوريا مطمئن".فيما كشف مصدر مقرب من الاطار التنسيقي حول حقيقة طلب تامين زيارة الشرع الى .وقال المصدر لـ نيوز، ان "الاخبار التي تم تداولها بخصوص طلب الشرع لضمانات من مقابل المجيء الى ، عارية عن ".واضاف "لم نسمع من الشرع او من مثل هكذا طلب ولا يوجد شيء رسمي"، لافتا الى ان "الحكومة ارسلت للشرع دعوة رسمية بيد وزير الثقافة مرفقة بالتطمينات الامنية العراقية لسلامته وحمايته".