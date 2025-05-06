العدل تعلن بدء الامتحانات النهائية لمحو الأمية بالمؤسسات الإصلاحية

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "إجراء الامتحانات يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الجوانب التعليمية للنزلاء، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة في ، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين".وأضافت الوزارة، أن "هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى توجيهات وزير العدل، الهادفة إلى إدخال البرامج التعليمية والتربوية ضمن خطط التأهيل والإصلاح المعتمدة في المؤسسات الإصلاحية، بما يسهم في رفع المستوى المعرفي للنزلاء وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم".وأكدت الوزارة أن "هذه المبادرة تُعدّ امتدادًا لسياسة الإصلاح الشامل التي تتبناها، والتي تشمل الجوانب التعليمية والمهنية والثقافية"، مشيدةً بـ"دور الكوادر التربوية واللجان الامتحانية في إنجاح هذه التجربة داخل بيئة إصلاحية مؤهلة".