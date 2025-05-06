خلال محاولته إنقاذ عائلة.. وفاة شاب بحادث سير في نينوى

وبحسب مصدر أمني قال لـ ، إن " ، هرع إلى دراجته النارية بعد سماعه بانقلاب سيارة تقل عائلة بين ناحية الشورة وقرية أم المحاحير، في مدينة ، سعياً منه لإنقاذهم".وأضاف المصدر، أن "الشاب تعرض هو الآخر لحادث انقلاب ما تسبب بوفاته".ومحمد يوسف ذياب، هو شاب من أهالي ناحية الشورة الموصل في .