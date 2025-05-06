هزة أرضية بقوة 2,3 تضرب محافظة عراقية

وذكرت الهيئة في بيان وردة لـ ، أنه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 آذار 2025 بلغت قوتها (2,3) درجة وتبعد حوالي (30) كم شمال من اقليم كوردستان".وأضافت، أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حدوث مستجدات أخرى".واهابت الهيئة بالمواطنين "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".