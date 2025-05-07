العدل تطلق سراح 1750 نزيلاً خلال نيسان الماضي

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "289 نزيلاً أُفرج عنهم لانتهاء مدة محكوميتهم أو بموجب قرارات تمييزية، فيما تم الإفراج عن (1461) نزيلاً وفقاً لأحكام ".وأكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح تواصل متابعة إجراءات إطلاق السراح بدقة، لضمان تنفيذها بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية، وذلك في إطار التزامها بتطبيق العدالة وتنفيذ مهامها وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة".