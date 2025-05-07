الأعرجي يتكفل بإجراءات علاج أحد موظفي مستشارية الأمن القومي (صور)

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أجرى زيارة إلى الموظف في ، عثمان حافظ ، والذي يمر بحالة صحية صعبة".وأكد – بحسب البيان - على متابعة الملف الصحي للموظف ومستلزمات علاجه وبشكل شخصي.