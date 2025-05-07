رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق حول الاستعراض العسكري بحفل تخرج جامعة أهلية ببغداد

– محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، ان وجه بالتحقيق حول الاستعراض العسكري بحفل تخرج جامعة أهلية ببغداد.



وأضاف ان "اللجنة مكونة من وجهاز الامن الوطني ومكتب رئيس الوزراء".





وقال المصدر لـ ، ان " وجه بتشكيل لجنة تحقيقية حول الاستعراض العسكري بحفل تخرج جامعة أهلية ببغداد".وأضاف ان "اللجنة مكونة من وجهاز الامن الوطني ومكتب رئيس الوزراء".