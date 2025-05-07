كربلاء تخدم الحجاج.. علامات مرورية على طول الطريق لضمان السلامة

وذكرت المديرية في بيان، أنه "مع اقتراب موسم ، تستمر مديرية مرور في تجهيز الطريق الرابط بين - - بالعلامات المرورية لضمان حركة سير آمنة لجميع مستخدمي الطريق".ادناه الصور: