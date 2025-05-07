بالصور.. مشروع مجمعي القناة الترفيهية ومعارض الحبيبية النموذجي يرى النور

وقال المتحدث باسم الأمانة لـ ، انه "برعاية ، افتتحنا اليوم مجمع القناة الترفيهية ومجمع معاض الحبيبية النموذجي".واضاف ان "المشروع يقسم إلى قسمين الأول مطاعم وكافيهات مطلة على البحيرة وأخرى داخل البحيرة، اما هو تجاري خدمي يحتوي على مجموعة من معارض السيارات الحديثة وساحة عرض خارجية وداخلية وبمساحات مختلفة تناسب حاجة من يمارس المهنة".واضاف ان "هذا المشروع سيوفر مئات فرص العمل ولا يؤثر على حركة المرور"، لافتا الى ان "هذا المشروع سيقوم بتنظيم عملية بيع وشراء السيارات الموجودة في منطقة الحبيبية".وبين ان "المشروع استثماري"، لافتا الى ان "المخازن الموجودة ستسحب زخم العجلات في منطقة الحبيبية".