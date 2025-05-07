السامرائي يدعو إلى تكثيف الحوار لمواجهة التحديات

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "استقبل اليوم، بمكتبه في العاصمة رئيس العراقية، آغا ، ونائبيه بيرقدار، وهيثم مختار أوغلو؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية التوازن بين المكونات، وضمان حقوق جميع المواطنين ضمن إطار الدستور".وأكد السامرائي، على "أهمية الشراكة الفاعلة بين المكونات الوطنية، مشيدًا بدور الجبهة ومواقفها الوطنية الثابتة، وداعياً إلى تكثيف الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي".