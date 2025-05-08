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توقيع عقد مشاركة لإمرار حركة الاتصالات عبر العراق بإسلوب "الترانزيت"
محليات
2025-05-08 | 04:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
403 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
جرت اليوم الخميس، مراسم توقيع عقد مشاركة لإمرار حركة
الاتصالات الدولية
عبر
العراق
بأسلوب العبور الموقت (الترانزيت) بين
الشركة العامة
للاتصالات والمعلوماتية وشركة DIL Technology المرخصة من
اقليم كردستان
، بحضور ورعاية وزيرة الاتصالات
هيام الياسري
.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أن هذا العقد هو خطوة هامة ضمن سلسلة خطوات استراتيجية بإتجاه تفعيل الممر العراقي وجعله ممراً عالمياً جاذباً للشركات العالمية ومنافساً للممرات البحرية التي تتسم بالخطورة وطول المسار وصعوبة الصيانة.
وأكدت
الياسري
على النجاح بجعل
العراق
وخلال السنتين الماضيتين من عمر حكومة الخدمات محط أنظار وجذب للشركات العالمية التي تأمل بالمرور عبر الممر العراقي لما يمتاز به موقعه الجغرافي من أهمية في إضفاء الإستقرار الأمني والإقتصادي نظراً لمرور مصالح شركات ودول العالم عبر الأراضي العراقية.
كما أوضحت الوزيرة على نهوضها بالمسؤولية وتهيئة ممر العراق من خلال إتباع سياسات سعرية مرنة قابلة للتغيير ومواكبة الأسعار العالمية ومنافس لممر
قناة السويس
، موضحةً أن هذا الإتفاق هو سلسلة من الاتفاقات التي ابرمت والتي سيتم ابرامها قريبا لتحقيق هذه الاهداف.
وبينت الياسري أن الشبكة العراقية اليوم تظهر من
الفاو
إلى
إبراهيم الخليل
قطعة واحدة أمام كل دول العالم والمنطقة والشركات العالمية ويكون التعامل مع
وزارة الاتصالات
الاتحادية كجهة واحدة وتحت مظلتها شركات
إقليم كردستان
والشركات الشريكة للوزارة مما يمنح الممر العراقي ثقة أكبر ويساهم بتعظيم الإيرادات المالية غير النفطية للدولة.
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