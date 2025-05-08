توقيع عقد مشاركة لإمرار حركة الاتصالات عبر العراق بإسلوب "الترانزيت"

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أن هذا العقد هو خطوة هامة ضمن سلسلة خطوات استراتيجية بإتجاه تفعيل الممر العراقي وجعله ممراً عالمياً جاذباً للشركات العالمية ومنافساً للممرات البحرية التي تتسم بالخطورة وطول المسار وصعوبة الصيانة.وأكدت على النجاح بجعل وخلال السنتين الماضيتين من عمر حكومة الخدمات محط أنظار وجذب للشركات العالمية التي تأمل بالمرور عبر الممر العراقي لما يمتاز به موقعه الجغرافي من أهمية في إضفاء الإستقرار الأمني والإقتصادي نظراً لمرور مصالح شركات ودول العالم عبر الأراضي العراقية.كما أوضحت الوزيرة على نهوضها بالمسؤولية وتهيئة ممر العراق من خلال إتباع سياسات سعرية مرنة قابلة للتغيير ومواكبة الأسعار العالمية ومنافس لممر ، موضحةً أن هذا الإتفاق هو سلسلة من الاتفاقات التي ابرمت والتي سيتم ابرامها قريبا لتحقيق هذه الاهداف.وبينت الياسري أن الشبكة العراقية اليوم تظهر من إلى قطعة واحدة أمام كل دول العالم والمنطقة والشركات العالمية ويكون التعامل مع الاتحادية كجهة واحدة وتحت مظلتها شركات والشركات الشريكة للوزارة مما يمنح الممر العراقي ثقة أكبر ويساهم بتعظيم الإيرادات المالية غير النفطية للدولة.