تعداد زراعي في العراق نهاية العام المقبل

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ، إن التعداد الزراعي يجري دائما بعد التعداد السكاني، لما يمثله من أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، بالتعرف على إحصائيات الواقع الزراعي.، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد أن الهدف من التعداد الزراعي هو التعرف على الإحصائيات والأرقام لهذا القطاع المهم، منوها بأن التعداد الزراعي الذي سيجري نهاية العام المقبل سيشمل المحاصيل والأراضي الزراعية، إضافة إلى الأشجار والحيازات الزراعية والحيوانات بكل أصنافها.وبين الهنداوي في السياق ذاته، أن التعداد يمثل مرتكزا أساسيا من مرتكزات التنمية، باعتباره يؤمن الغذائية للمستهلك، لافتا إلى أن المدة الحالية تشهد خطوات عملية لمناقشة الخطط والأفكار والآليات مع الإفادة من إجراء التعداد السكاني واستخدام .