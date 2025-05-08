الاعمار تعلن انجاز 84% من مشروع ماء الفلوجة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "انجزت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، (84) % من مشروع ماء ، الذي يُعَدُ من المشاريع المهمة والحيوية في محافظة ".وأشارت الوزارة الى أن "المشروع ينفذ بأشراف للماء التابعة للوزارة، والذي يُشيد على مساحة (25) دونماً وسيعمل بطاقة تصميمية تبلغ (4000) م3/الساعة؛ ليوفر الماء الصالح للشرب لنحو (300) ألف نسمة من أهالي الفلوجة والقرى المجاورة".وبينت ان "المشروع يحتوي على الموقع الرئيس وموقعي السحب والخزان، فضلا عن ابنية الطاقة والفلاتر والكيمياوي واحواض الترسيب، ودور المهندسين والمشغلين وبناية الادارة والخدمات الأخرى".