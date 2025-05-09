لمسات أخيرة.. جامع النوري يرى النور قريبا (صور)

– محلي

تنشر نيوز، صورا لجامع النوري بعد إعادة اعماره والذي شارف على الانتهاء.

وقال مراسل نيوز، ان "ما تبقى امام افتتاح الجامع ومنارته الحدباء هو لمسات أخيرة لينجز بالكامل ويفتتح امام الجميع".

