التربية توضح حول تعميم كتاباً يخص شمول الطلبة الخارجيين بالدخول الشامل

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفي نشر كتاباً يخص شمول الطلبة الخارجيين بالدخول الشامل في الامتحانات الوزارية"، مشيرة الى ان "الكتاب مزور".ادناه الكتاب: