أجواء شتوية بدءاً من الاثنين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"كلاسيكو الأحد".. ريال مدريد أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525698-638824550511151734.jpg
أجواء شتوية بدءاً من الاثنين
محليات
2025-05-10 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,588 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، تساقطاً للامطار وتصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد عدا
المنطقة الشمالية
والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون غائماً جزئياً الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".
وأضافت أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ويكون صحواً في
المنطقة الجنوبية
، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(20-10) كم /س في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر(5-7) كم".
وأشارت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون على العموم غائماً جزئياً الى غائم تتخلله فترات من الصحو مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وتكون متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية في المنطقة الوسطى وجنوبية شرقية في المنطقتين الشمالية والجنوبية تنشط الى (30) كم مسببة تصاعد غبار خفيفاً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر(5-7)كم".
وبينت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار على
المرتفعات الجبلية
تكون رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (5-7)كم".
وتابع أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي:
بغداد
وكربلاء والنجف وواسط والديوانية 42،
السليمانية
33،
أربيل
36،
ديالى
41،
صلاح الدين
40،
الناصرية
والبصرة 44".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تحديثات جوية متسارعة.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة واجواء شتوية ليلا
05:38 | 2025-04-05
الطقس يفتح صندوق مفاجآته.. عاصفة شتوية محتملة في العراق "الأولى منذ 10 سنوات"
01:29 | 2025-02-13
الأجواء الشتوية لا ترغب بالرحيل.. زخات مطر شديدة وحرارة تصل للانجماد
02:05 | 2025-04-12
البرلمان يقرر إنهاء فصله التشريعي بدءاً من الجمعة
16:36 | 2025-05-06
طقس
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
رياضة
63.62%
11:27 | 2025-05-08
مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
11:27 | 2025-05-08
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
محليات
15.05%
04:08 | 2025-05-09
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
04:08 | 2025-05-09
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.85%
03:35 | 2025-05-10
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:35 | 2025-05-10
إنذار "ج" في العراق من الأحد وحتى انتهاء القمة العربية
أمن
9.49%
12:14 | 2025-05-09
إنذار "ج" في العراق من الأحد وحتى انتهاء القمة العربية
12:14 | 2025-05-09
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
الأكثر مشاهدة
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
اخترنا لك
العدل بشأن فيديوهات التجاوز على النزلاء: قديمة وشكلنا لجنة تحقيقية
06:53 | 2025-05-10
سكك الحديد تحت الحصار.. آلاف التجاوزات تهدد سلامة النقل والفراهيدي مثالا
06:41 | 2025-05-10
ضبط 25 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر
06:08 | 2025-05-10
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث عنيف في أربيل (صور)
05:54 | 2025-05-10
الطريق الحولي في سامراء... نسب انجاز تتجاوز 70%... ما أهميته؟
05:25 | 2025-05-10
البرلمان يتحول إلى منصة لجلسات التصوير و"الطشة" بدلا من تشريع القوانين (فيديو)
04:53 | 2025-05-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.