أجواء شتوية بدءاً من الاثنين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد عدا والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون غائماً جزئياً الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".وأضافت أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ويكون صحواً في ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(20-10) كم /س في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر(5-7) كم".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون على العموم غائماً جزئياً الى غائم تتخلله فترات من الصحو مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وتكون متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية في المنطقة الوسطى وجنوبية شرقية في المنطقتين الشمالية والجنوبية تنشط الى (30) كم مسببة تصاعد غبار خفيفاً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر(5-7)كم".وبينت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار على تكون رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (5-7)كم".