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مناشدات عاجلة لاعادة ضباط عراقيين بباكستان محاصرين بالقصف الهندي والسوداني يصدر توجيها
محليات
2025-05-10 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,737 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
ناشد ذوي ضباط عراقيين ارسلوا الى باكستان في الأول من أيار لغرض التدريب،
وزارة الدفاع العراقية
بالتدخل وإعادة ابنائهم الى البلاد بسبب القصف
الهندي
على مواقع عسكرية باكستانية.
وتناقل ناشطون المناشدات على التواصل الاجتماعي ان "
وزارة الدفاع
أرسلت الوجبة الأولى من الدفعة الثانية لمتدربي
القوات الخاصة
إلى باكستان لاتمام دورة "الصاعقة"، الا ان القصف
الهندي
على مواقع عسكرية باكستانية يحصل قرب مكان تواجد الضباط العراقيين في كاهريان كشمير
الباكستانية
".
وناشد ذوي الضباط وزارة الدفاع بـ"التحرك واجلاء الضباط العراقيين من تلك المواقع بأسرع"، لافتين الى ان "عددهم يبلغ اكثر من 500 ضابطا فوج بالكامل متواجد هناك".
فيما اصدر القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
قبل قليل، امرا بإعادة فوج المتدربين من باكستان إلى
العراق
البالغ عددهم (500) من الضباط والمراتب.
يذكر ان وزارة الدفاع أعلنت في الأول من أيار، وصول الوجبة الأولى من الدفعة الثانية لمتدربي فوج القوات الخاصة الثاني/
اللواء السادس
والستون ضمن فرقة القوات الخاصة الثانية، إلى جمهورية باكستان، للمباشرة بفترة التدريب المتفق عليها بين
وزارة الدفاع العراقية
ونظيرتها الباكستانية.
وأضافت ان "الملحقية العسكرية العراقية في باكستان اتخذت جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجيش الباكستاني لغرض الاستقبال. وكان في استقبال الوجبة الملحق العسكري العراقي في باكستان.
وتابعت ان "ذلك جاء في إطار التعاون العسكري بين العراق وباكستان في مجال التدريب، بناءً على توجيهات
وزير الدفاع
، الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبي الوزارة من مختلف الصنوف والتشكيلات، وضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير مهارات وقدرات منتسبيها من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية".
وبينت ان "هذه الدفعة جاءت بعد تخرّج الدفعة الأولى في آذار الماضي، ضمن دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أشهر".
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