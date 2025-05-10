مناشدات عاجلة لاعادة ضباط عراقيين بباكستان محاصرين بالقصف الهندي والسوداني يصدر توجيها

وتناقل ناشطون المناشدات على التواصل الاجتماعي ان " أرسلت الوجبة الأولى من الدفعة الثانية لمتدربي إلى باكستان لاتمام دورة "الصاعقة"، الا ان القصف على مواقع عسكرية باكستانية يحصل قرب مكان تواجد الضباط العراقيين في كاهريان كشمير ".وناشد ذوي الضباط وزارة الدفاع بـ"التحرك واجلاء الضباط العراقيين من تلك المواقع بأسرع"، لافتين الى ان "عددهم يبلغ اكثر من 500 ضابطا فوج بالكامل متواجد هناك".فيما اصدر القائد العام للقوات المسلحة قبل قليل، امرا بإعادة فوج المتدربين من باكستان إلى البالغ عددهم (500) من الضباط والمراتب.يذكر ان وزارة الدفاع أعلنت في الأول من أيار، وصول الوجبة الأولى من الدفعة الثانية لمتدربي فوج القوات الخاصة الثاني/ والستون ضمن فرقة القوات الخاصة الثانية، إلى جمهورية باكستان، للمباشرة بفترة التدريب المتفق عليها بين ونظيرتها الباكستانية.وأضافت ان "الملحقية العسكرية العراقية في باكستان اتخذت جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجيش الباكستاني لغرض الاستقبال. وكان في استقبال الوجبة الملحق العسكري العراقي في باكستان.وتابعت ان "ذلك جاء في إطار التعاون العسكري بين العراق وباكستان في مجال التدريب، بناءً على توجيهات ، الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبي الوزارة من مختلف الصنوف والتشكيلات، وضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير مهارات وقدرات منتسبيها من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية".وبينت ان "هذه الدفعة جاءت بعد تخرّج الدفعة الأولى في آذار الماضي، ضمن دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أشهر".