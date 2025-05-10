ضبط 25 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر

وذكرت المنافذ في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مديرية منفذ ميناء الاوسط، بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق ، من ضبط حاويات عدد(5) حجم (40) قدم تحتوي على (25) عجلة المسموح دخوله، معده للتهريب ".وتابع، انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر الساندة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلات الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ".