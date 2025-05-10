دائرة الإصلاح بشان نشر مقاطع فيديو قديمة: بعض الاشخاص الذين ظهروا مفرج عنهم الان

وقال المتحدث باسم الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "مقاطع الفيديو التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين، تعود إلى أحداث قديمة تم رصدها سابقًا عبر المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها، كما تم تحريك شكاوى جزائية ضدهم لدى المحاكم المختصة، واتُّخذت أيضًا إجراءات قانونية بحق العناصر التي ساهمت في إدخال هذه المواد إلى السجن".واضاف ان "بعض الفيديوهات تعود لسنوات سابقة، وأن بعض الأشخاص الذين يظهرون فيها قد شملهم ، وهم الآن مفرج عنهم"، مشيرا الى ان "توقيت نشر هذه المقاطع يأتي عقب إلقاء القبض، قبل شهر، على عصابة كانت تحاول إدخال إلى سجن ، في عملية نوعية تؤكد نجاح التعاون بين إدارة السجن، والقضاء، والجهات الأمنية".وتابعت ان "أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجار المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى إثارة الرأي العام، وتشويه صورة الجهود الإصلاحية، ومحاولة التشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات"، مشددة "على التزامها الكامل بتطبيق القانون داخل جميع السجون العراقية، ومنع أي تجاوزات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القانون".وأكدت أن "ما تحقق مؤخرًا من إنجازات في الإصلاحية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل الإصلاحي في البلاد، ويمضي ضمن خطة وطنية شاملة لضمان بيئة آمنة وإنسانية داخل مراكز الاحتجاز".