ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري

وكتب في منشور عبر منصة تروث: "بعد محادثات طويلة بوساطة أمريكية.. سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري.. أهنئ البلدين على الفطرة السليمة المشتركة والذكاء ".ويأتي هذا الإعلان بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين، وأن قوات باكستانية حاولت التوغل جوا إلى 26 موقعا هنديا.