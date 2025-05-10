تحذير برلماني من "قنابل سمية" في العراق

واوضحت في بيان، أن " النيابية صوتت على حظر السجائر الإلكترونية بشكل نهائي ورفع المقترح إلى رئاسة ".واضافت: "تؤثر السكائر الإلكترونية والفيب على الجهاز التنفسي، وقد تكون مهددة للحياة مع زيادة احتمال الإصابة بالربو والتهابات الشعب الهوائية".وتابعت الموسوي، "العراقيون ينفقون على التدخين نحو 3 مليارات دينار يوميًا"، لافتة إلى أن "التدخين الإلكتروني يشجع على تعاطي وتنفق عليه مبالغ كبيرة".وأتمت بالقول: "نعتزم في البرلمان العراقي التصويت على من أضرار التبغ لان صحتنا وأجيالنا أمانة، ولن نسكت عن المتاجرة بها".