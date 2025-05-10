وزير الداخلية يشيد بعمل الدفاع المدني: سجلت حضوراً مشرفاً

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " ، حضر في الاستعراض الذي نظمته لآلياتها التي تسلمتها حديثاً من مختلف المناشئ العالمية ذات المواصفات العالية".واضافت أن "هذه الآليات المتطورة تتميز بالقدرة على مكافحة الحرائق والاستجابة السريعة للحوادث والحالات الطارئة، فضلاً عن آليات الإنقاذ والإطفاء في الأبنية متعددة الطوابق وغيرها من العجلات التخصصية".وأشاد وزير الداخلية، بحسب البيان، بـ"التطور النوعي الحاصل في عمل ، حتى أصبحت صرحاً من صروح البناء والعطاء في مسيرة بلدنا العزيز، وسجلت حضوراً مشرفاً في أروقة ، وأضحت في في هذا الميدان بناءً وتنظيماً وعطاءً".