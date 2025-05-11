توجه اكثر من مليون طالب لاداء أول امتحانات السادس الابتدائي

وقال المتحدث باسم ، ان التلاميذ المشاركين بالامتحانات الوزارية وتجاوز عددهم المليون، توزعوا بين أكثر من آلاف مركز امتحاني ببغداد والمحافظات، مبيناً أن توزيعهم تم بحسب خطة أعدتها للامتحانات بالتنسيق مع مديريات التربية والمديرية العامة للتقويم والامتحانات، كما تم إكمال توزيع المراقبين بين المراكز الامتحانية بحسب الموقع الجغرافي لها.وأكد "رفع مستوى التهيئة الإدارية والأمنية والفنية ليكون الاستعداد للامتحانات أكثر انضباطاً وانتظاماً، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة للتلاميذ داخل المراكز الامتحانية، بهدف مساعدتهم على الإجابة الصحيحة وتحقيق أعلى نسب للنجاح "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.