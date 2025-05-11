التربية تحدد آخر موعد لتسلم معاملات المتقدمين لاختبارات التسريع (وثيقة)



– محليات



أعلنت ، اليوم الأحد، تحديد يوم 22 أيار 2025 آخر موعد لتسلم معاملات التلاميذ والطلبة المتقدمين لاختبارات التسريع.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب أرفقته مع وثيقة، إن "يوم الخميس 22 أيار آخر موعد لتسلم معاملات التلاميذ والطلبة المتقدمين لاختبارات التسريع للصفوف (الخامس الابتدائي / الثاني متوسط / الخامس العلمي)".