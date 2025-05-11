عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".. توثيق شهادة ناجية أيزيدية ضد إرهابي يحاكم في كوسوفو

وبحسب بيان لمجلس ، تلقى المجلس طلب مساعدة قانونية من المحكمة الأساسية في مدينة بريشتينا/ والمقدمة ضد المجرم الارهابي مراد ديرنجاني المتورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة خلال فترة عمله مع كيان الإرهابي في وسوريا.وبعد تدقيق البيانات المؤرشفة لدى للتعاون القضائي الدولي، تبين وجود الضحية العراقية وهي إحدى الناجيات من أبناء المكون الإيزيدي، حيث تعرضت لجريمة الخطف والسبي والاعتداء من قبل المجرم المكنى ابو الالماني المتورط في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية.ويجدد المركز الوطني تأكيده على التزامه الكامل بتسهيل آليات التعاون القضائي الدولي، سيما في القضايا ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، حرصاً على تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز مبدأ المساءلة، بحسب البيان.