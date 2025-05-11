التربية تجري تعديلا على جدول امتحانات الدراسة الابتدائية للدور الأول (وثيقة)

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اجرت ، اليوم الاحد، تعديلا على جدول امتحانات الدراسة الابتدائية للدور الأول، نظرا لتزامن موعد انعقاد مؤتمر في العاصمة مع الامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه تم تعديل جدول امتحانات الدراسة الابتدائية للدور الأول، نظرا لتزامن موعد انعقاد مؤتمر في العاصمة الحبيبة مع الامتحانات وكما موضح في الأدنى: