كشف حقيقة وجود تغيير بجداول امتحانات الثالث متوسط والسادس الإعدادي

وذكر اعلام الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أنه "لن يكون هناك أي تغيير في جداول امتحانات الثالث متوسط والسادس الإعدادي".وفي وقت سابق، وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم تعديل جدول امتحانات الدراسة الابتدائية للدور الأول، نظراً لتزامن موعد انعقاد مؤتمر في العاصمة الحبيبة مع الامتحانات".