الرصد الزلزالي يسجل ثلاث هزات اثنان منها في العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل 3 هزات أرضية توزعت كالاتي:-هزتان ارضية شمال البلاد في-هزة أرضية واحدة داخل الاراضي التركيةوأضافت ان "قوة الهزات تراوحت بين 1 الى 2 درجة على مقياس ريختر".