مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتفاقم معاناة المواطنين جراء رداءة الوقود المجهز في محطات ، ما يتسبب بأعطال متكررة في المركبات.



ويضطر الكثيرون إلى استبدال قطع مهمة مثل مضخة الوقود (الفيت بام) والنوزلات وغيرها من الأجزاء الاحتياطية، في محاولة لتفادي التوقف المفاجئ أو تضرر المحرك.



المواطن بات يدفع مبالغ باهظة لا لشيء سوى لاستخدامه وقودًا لا يرتقي للحد الأدنى من الجودة المطلوبة، وسط مطالبات من الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الوقود، وتشديد الرقابة على جودته، مؤكدين أن “ضريبة البنزين الرديء” باتت تثقل كاهلهم وسط ظروف اقتصادية صعبة.